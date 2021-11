Rinnovo Sarri: incontro con Lotito, le richieste dell’allenatore

Ieri a Formello vertice tra Lotiito e Sarri sul rinnovo fino al 2025 e sui piani di mercato. Ecco le richieste dell’allenatore

Avanti insieme. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri a Formello è andato in scena un vertice tra i due per il rinnovo fino al 2025 e si è parlato anche di mercato: sul taccuino c’è Botheim, punta del Bodo/Glimt.

Il patron e l’allenatore sono quindi in contatto per costruire una Lazio più forte e pronta ad ambire a traguardi importanti. La priorità è trovare a gennaio un vice-Immobile; il 21enne del Bodo è in scadenza nel dicembre del 2022.