Rinnovo Sarri: se ne riparlerà a febbraio, le ultime

Le basi per il rinnovo di Sarri con la Lazio, ma per l’eventuale firma nero su bianco biosgnerà attendere febbraio

Bisognerà aspettare. Le basi per il prolungamento del contratto di Maurizio Sarri con la Lazio sono state poste, ma è ancora presto per la firma.

Come riporta il Corriere dello Sport da Formello hanno fatto capire che se ne riparlerà più avanti, con calma. Formula diplomatica. Forse bisognerà aspettare l’inizio di febbraio, quando le parti si saranno conosciute in concreto ancora meglio e avranno verificato se c’è condivisione d’impresa, di rischi e spese. Il mercato di gennaio portrebbe essere indicativo in tal senso.