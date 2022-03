Rinnovo Sarri, Impallomeni: «Il derby perso farà pensare il mister...»

Stefano Impallomeni ha commentato la sconfitta della Lazio contro la Roma, soffermandosi sul rinnovo di Sarri ancora non arrivato

Per i microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la disfatta della Lazio nel derby della Capitale, soffermandosi sui possibili strascichi per il rinnovo di Sarri. Ecco le sue parole:

DERBY – «Tutto bene per la Roma e tutto male per la Lazio. È come se avesse preso gol all’88’, è sparita. La Roma ha meritato ampiamente di vincere. È stato il derby di Mourinho. Se affrontava la Lazio rispettandola, temendola, umile, poteva farcela. E lo ha fatto. Ora però deve continuare, perché di partite così ne ha fatte poche in stagione la Roma. Dà qualche perplessità la gestione di Sarri, con l’esclusione di Lazzari e Hysaj a sinistra».

RINNOVO SARRI – «Qualche dubbio lo può lasciare, non tanto per i risultati ma per il come non ha giocato troppe volte la Lazio. A volte è scesa in campo facendo scena muta. È ricapitato ora ad aprile, forse c’è qualcosa che non va. La società ci penserà, ma anche Sarri credo».