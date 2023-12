Sarri-Lazio, rinnovo anche senza Europa: a Formello prende forma un nuovo progetto

Sarri-Lazio, prende corpo la clamorosa ipotesi rinnovo di contratto: Lotito pronto ad aprire un nuovo ciclo col tecnico toscano

Clamorosa indiscrezione rilanciata dal Corriere dello Sport in casa Lazio. Claudio Lotito, patron del club, starebbe clamorosamente pensando al rinnovo di contratto di Maurizio Sarri, attualmente in scadenza nel 2025.

L’undicesimo posto in campionato è attribuito dalla società ai giocatori e non al tecnico. Proprio per questo, se le cose non dovessero cambiare nel breve-medio periodo, a giugno, anche senza Europa, partirà un nuovo corso basato principalmente sui giovani con l’addio di buona parte della vecchia guardia. Conteranno ovviamente anche i risultati ma al momento la prosecuzione del rapporto appare decisamente più probabile della separazione.