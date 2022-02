Rinnovo Sarri: fase di stallo, Lotito prende tempo. Torna tutto in discussione?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rinnovo Sarri: il prolungamento di contratto è entrato in una fase di stallo. Lotito prende tempo e non parla con il tecnico

L’avventura di Maurizio Sarri alla guida della Lazio sta vivendo momenti alti (pochi) e di bassi (tanti).

Ed altalenante è anche il rapporto con Lotito: l’ultimo contatto dal vivo, risalirebbe a due giorni prima dalla conclusione del mercato. Da lì in poi solamente un colloquio telefonico. Il contratto, come riporta Il Corriere dello Sport, sarebbe ancora in mano al presidente, che starebbe tergiversando. Sarri, dall’altra parte, sembra esser concentrato solo a portare la Lazio più in alto possibile.