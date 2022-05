Rinnovo Sarri, l’ex collaboratore Ferrari: «Lotito punta forte sul tecnico»

L’ex collaboratore di Maurizio Sarri Fabrizio Ferrari ha parlato del rinnovo del tecnico, argomento caldissimo in casa Lazio. Parole che sono arrivate attraverso il suo profilo Twitter.

«Sarri avrà un percorso molto lungo con la Lazio. Aveva un anno di contratto e in queste ore sono diventati tre», questo quanto scritto sui social. Rivelazioni che si legano al fatto ch eil presidente Lotito si sarebbe lasciato andare in merito alla situazione contrattuale del tecnico toscano ai margini del Premio Cesarini, tenutosi ieri in quel di Morrovalle.