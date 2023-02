Rinnovo Romero, la firma slitta: c’è un grosso ostacolo

La Lazio ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Luka Romero ma la firma tarda ad arrivare: c’è il nodo commissioni

Il rinnovo di Luka Romero con la Lazio resta in stallo. Come riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero, l’accordo fino al 2026 dell’attuale contratto in scadenza a giugno è stato raggiunto da tempo ma la firma continua a slittare.

Il problema è rappresentato dalle commissioni richieste dagli agenti che fanno schizzare verso l’alto l’ingaggio del calciatore. Lotito è chiamato a risolvere alla svelta il problema per non perdere a zero quello resta uno dei talenti più importanti in casa biancoceleste.