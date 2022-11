Rinnovo Romero, la firma fino al 2027 è vicina: tutti i dettagli

Luka Romero, match-winner della gara tra Lazio e Monza, è vicinissimo al rinnovo fino al 2027: ingaggio raddoppiato per l’argentino

Dopo i meritati elogi per il gol vittoria contro il Monza, per Luka Romero, 18 anni il prossimo 18 novembre, e la Lazio è tempo di sistemare la questione rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno del 2023.

Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, l’intesa tra le parti per un prolungamento fino al 2027 è vicinissima, tanto che la firma è attesa per fine mese o al più entro la fine dell’anno. L’ingaggio dell’argentino sarà raddoppiato: da 400 ad 800 mila euro più bonus per un ragazzo sul quale la Lazio vuole continuare pesantemente ad investire.