Rinnovo Romero, firma prevista entro fine mese: le cifre

Il rinnovo di Luka Romero con la Lazio è ormai cosa fatta: annuncio atteso entro la fine di novembre. Cifre e dettagli

La Lazio e Luka Romero proseguiranno la loro avventura insieme. Come riferito oggi dalla Gazzetta dello Sport infatti, l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno è stato praticamente trovato.

L’argentino entro la fine di novembre firmerà fino al 30 giugno del 2026 andando a percepire uno stipendio che con i bonus sfiorerà il milione di euro.