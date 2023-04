Romero-Lazio: addio probabile. Lotito non vuole cedere

Si complica quasi irrimediabilmente il rinnovo di Luka Romero con la Lazio: Lotito non vuole cedere sulle commissioni a Ramadani

E’ sempre più probabile che Luka Romero lasci la Lazio a zero dopo il 30 giugno in assenza di un accordo tra Lotito e il suo manager Ramadani sulla commissione da riconoscere all’agente, pattuita nell’estate 2021. La richiesta di 5 milioni non è stata mai favorita.

A due mesi dalla scadenza naturale del contratto l’addio del giovane argentino a Formello si avvicina sempre di più. Lo riporta Il Corriere dello Sport.