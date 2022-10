Rinnovo Pedro, Sarri dà l’ok: lo spagnolo vicino al prolungamento

Pedro è in scadenza di contratto a fine stagione ma il rinnovo non è in discussione: Sarri vuole tenersi stretto il suo pupillo

La Lazio è pronta a far siglare a Pedro il rinnovo del contratto. Come riferito dal Corriere dello Sport ed. romana, lo spagnolo è in scadenza a fine stagione ma nell’accordo è presente un’opzione fino al 2024 a favore dei biancocelesti.

Sarri ha ovviamente già dato l’ok e l’ex Barcellona si trova benissimo nella Capitale: l’annuncio è atteso a breve.