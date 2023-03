Rinnovo Pedro, il Tenerife non spaventa la Lazio: le ultime

In casa Lazio tiene banco anche il rinnovo di Pedro, in scadenza a giugno: l’interesse del Tenerife non preoccupa Lotito

Un caso spinoso di calciomercato in casa Lazio resta quello del rinnovo di Pedro. Lo spagnolo ieri è venuto allo scoperto svelando i contatti col Tenerife. L’ex Barcellona è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e deve ancora sciogliere le riserve.

Come riporta Il Messaggero, Lotito non è minimamente preoccupato dalla situazione: il club biancoceleste ha un’opzione a suo favore per estendere l’accordo di un altro anno e nessuno a Formello e dintorni è disposto a perdere l’esterno.