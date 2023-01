Rinnovo Pedro, entro marzo la decisione. E Sarri se lo gode

In casa Lazio tiene ancora banco il rinnovo di Pedro, in scadenza a fine stagione: la decisione dello spagnolo entro marzo

Pedro sta diventando un fattore sempre più determinante per la Lazio di Maurizio Sarri. Da titolare o a partita in corso, il rendimento dell’ex Barcellona quest’anno è sempre stato di alto livello a parte lo spezzone contro l’Empoli per il quale si è prontamente scusato. Anche contro il Milan si è procurato il rigore del 3-0 e ha imbucato Marusic prima della rete in tap-in di Zaccagni.

Come riporta Il Messaggero, in casa biancoceleste è aperto il tema del rinnovo del contratto dell’esperto spagnolo in scadenza di contratto a fine stagione. Lotito vuole tenerselo stretto: la decisione definitiva verrà presa entro marzo.