Pedro-Lazio, Lotito fa risparmiare soldi alla Roma? Paradosso rinnovo

Il rinnovo di Pedro con la Lazio chiama in causa, paradossalmente, anche la Roma, ex squadra dello spagnolo

Il calciomercato Lazio è attentissimo alla questione relativa ai rinnovi di contratto dei pilastri della propria rosa.

E’ freschissimo, come riferito dal Corriere dello Sport, l’incontro con Pedro, risale all’inizio della scorsa settimana. Lotito e Tare sono entrati in azione per sbrogliare la matassa. La volontà reciproca di continuare c’è, ma l’operazione è condizionata da una scrittura privata che regola alcuni compensi dovuti dalla Roma al giocatore. Pedro ne otterrà la metà se firmerà un nuovo contratto prima del 10 settembre, prenderà tutto il gruzzolo se firmerà dopo. Parliamo di una cifra vicina o poco superiore al mezzo milione di euro. Lotito sta provando a chiudere il rinnovo garantendo allo spagnolo un contratto di un anno a 2.2 milioni più bonus, oggi ne guadagna 2. E’ una cifra che potrebbe permettergli di recuperare la parte di soldi che perderebbe dalla Roma.