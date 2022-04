Rinnovo Patric, Lazio in pressing: nuovo vertice in programma

Rinnovo Patric, la Lazio potrebbe incontrare già settimana prossima lo staff del difensore per tornare a parlare di rinnovo

Nell’ultimo incontro con lo staff di Raiola, oltre al discorso Romagnoli, si è parlato anche del futuro di Patric. Sarri non vuole perderlo e lo ha dimostrato mettendolo al centro della difesa: in 15 partite, 12 le ha giocate da titolare e 3 le ha viste in panchina. Proprio il rapporto col tecnico potrebbe essere determinante per il futuro.

Come ricordato dal Corriere dello Sport, il giocatore percepisce attualmente 750mila euro, il Valencia gli avrebbe offerto 1,2 milioni più bonus mentre la società biancoceleste avrebbe messo sul piatto 1 milione più bonus. Le parti si incontreranno in un altro vertice che potrebbe svolgersi già settimana prossima,