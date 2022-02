Ospina: «Spalletti ha fiducia sia in me sia in Meret. Sul rinnovo...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

David Ospina – portiere del Napoli – è tornato a parlare del suo futuro a cui dipende, inevitabilmente, quello di Meret

Dopo il match tra Venezia e Napoli, Ospina ha parlato del suo futuro ai microfoni di DAZN. L’eventuale partenza del portiere legherebbe il compagno Meret ai partenopei, più volte accostato alla Lazio. Ecco le sue parole:

«Il mister ha fiducia in me tanto quanto in Meret, Alex è un portiere giovane e dalle grandi qualità. Rinnovo? Oggi penso solo a giocare quando ne avrò la possibilità, poi si vedrà. L’importante è fare le cose bene e vincere le partite, ne parleremo più in là».