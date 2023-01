Rinnovo Milinkovic, tutto fermo. E il Newcastle piomba sul serbo

Tutto tace sul rinnovo di Milinkovic-Savic, in scadenza a giugno del 2024. E sul serbo voci insistenti su un interesse del Newcastle

Il rinnovo di Milinkovic-Savic per la Lazio resta un tema fortemente aperto. Come riportato da Il Messaggero, il serbo a Formello scherza e ride con i compagni ma inevitabilmente la testa è condizionata dai discorsi sul futuro. Il classe ’95 è grato alla Lazio ma alla soglia dei 28 anni è conscio del fatto che potrebbe essere arrivato finalmente il momento del grande salto.

Kezman, agente del calciatore, la pensa allo stesso modo tanto da aver interrotto qualsiasi dialogo per il rinnovo. Lotito vorrebbe trovare un accordo almeno per altri due anni a 5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, ma Sergej al momento non ci sente. Forse anche perchè nelle ultime settimane sono pervenute voci insistenti su un forte interesse del Newcastle saudita, terzo in Premier League, pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per il cartellino già a gennaio e un quinquennale tra i 7 e i 10 milioni di euro a stagione per il giocatore più un premio alla firma di altri 12 milioni. Per la Lazio, almeno in questa sessione, Milinkovic resta incedibile ma la scadenza al 2024 è dietro l’angolo. I prossimi saranno i mesi delle decisioni definitive.