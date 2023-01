Rinnovo Milinkovic, trattativa in stallo. E Kezman…

Nessun passo avanti sul rinnovo di Milinkovic nonostante le insistenze di Lotito: Kezman valuta l’addio a parametro zero

In casa Lazio la situazione relativa al rinnovo di Milinkovic-Savic resta un tema caldo capace di creare una certa inquietudine non solo nell’ambiente ma anche nello stesso giocatore, apparso svagato mentalmente a Lecce.

Il centrocampista serbo, in scadenza a giugno del 2024, è combattuto: ama la Lazio alla quale non vorrebbe fare uno sgarbo ma gradirebbe anche un salto di qualità all’alba dei 28 anni. Ad oggi tuttavia gli interessamenti latitano: la Juve, dopo lo scoppio dell’inchiesta Prisma, si è defilata, l’Arsenal è in corsa è disposta a mettere sul piatto solo una cifra addirittura inferiore ai 40 milioni di euro. Per questo Kezman oggi non vuole nemmeno il rinnovo con clausola rescissoria per indurre Lotito a chiedere una cifra bassa in estate, l’ultima nella quale cercare di monetizzare. Se si arriverà alla definitiva fumata nera non è escluso nemmeno l’addio a parametro zero a giugno del 2024. Lo riporta Il Messaggero.