Rinnovo Milinkovic, Lotito ha un piano: i dettagli

Il rinnovo di Milinkovic è senza alcun dubbio uno dei temi più caldi in casa Lazio. Lotito sembra avere un piano.

Infatti, come sottolineato da Il Messaggero, il patron non si vorrebbe rassegnare a perdere il suo gioiello a zero e starebbe preparando un’offerta monstre: un quinquennale a 5 milioni a stagione. Una cifra che, al momento, non viene percepita nemmeno da Immobile. E intanto, in attesa di novità, domani con la Salernitana Sergej potrebbe accomodarsi in panchina: è diffidato e alla prossima ci sta il derby. Meglio non rischiare.