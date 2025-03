Rinnovo Marusic, il terzino pronto a firmare dopo l'Udinese

Condividi via email

Rinnovo Marusic, il terzino biancoceleste è pronto a prolungare il suo contratto con la Lazio fino al 2027. La firma è attesa per la prossima settimana

Adam Marusic sta trovando continuità sotto la guida di Marco Baroni, segnando anche in più di qualche occasione. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il suo rinnovo di contratto è sempre in ballo e la firma dovrebbe arrivare dopo l’Udinese.

Il terzino biancoceleste ha trovato l’accordo con la società sulla base di un prolungamento fino al 2027 con opzione fino al 2028 in favore della Lazio. Inoltre, lo stipendio dovrebbe rimanere lo stesso, ma aumenteranno i bonus.