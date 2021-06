Rinnovo Marusic, presto il summit con Kezman: la situazione

Rinnovo Marusic, la Lazio vuole blindare il giocatore fino al 2025. Summit in programma, nelle prossime settimane, con l’agente

La Lazio di Sarri riparte dalle certezze della passata stagione. Tra queste, non può non essere menzionato Adam Marusic: duttile e sempre pronto a dare il suo contributo, ha fatto le fortune di mister Inzaghi sia nelle vesti di quinto che in quelle da difensore.

Come riporta Nicolò Schira – sul suo profilo Twitter -, la dirigenza vuole blindarlo fino al 2025 e, nelle prossime settimane, incontrerà Mateja Ketzan agente del giocatore.