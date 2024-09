Rinnovo Marusic, SUMMIT con la Lazio. SONDAGGI dall’estero e prima OFFERTA biancoceleste: cosa FILTRA

Rinnovo Marusic, summit con la Lazio. Sondaggi dall’estero per il terzino e prima offerta dei biancocelesti: qual è la situazione

Nella giornata di venerdì c’è stato un summit tra Claudio Lotito e l’entourage di Adam Marusic per parlare del futuro del giocatore. L’ingaggio da 2,2 milioni di euro è tra i più alti della rosa e la Lazio ha intenzione di risparmiare ancora.

Perderlo a zero non è nei piani del club capitolino e presto ci saranno altri appuntamenti. Si dovrà entrare ancora di più nei dettagli, ma come insegna il passato ormai in tema rinnovi nulla si può prevedere. Sondaggi da Turchia e Arabia per il suo futuro, come scrive il Corriere dello Sport.