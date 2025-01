Rinnovo Marusic, il terzino potrebbe restare alla Lazio anche nella prossima stagione: le novità

Rinnovo Marusic, il montenegrino sta facendo bene con Baroni e la Lazio potrebbe sfruttare questa clausola

Adam Marusic sta avendo un grande rendimento con Marco Baroni e la Lazio sta seriamente pensando al rinnovo di contratto. Il prolungamento potrebbe essere agevolato da una clausola presente nel precedente accordo con il difensore.

Infatti, in caso di permanenza in Serie A dei biancocelesti, scatterebbe il rinnovo di contratto automatico per un ulteriore anno per Adam Marusic la società vorrebbe seriamente che questo accadesse.