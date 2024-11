Rinnovo Marusic, arriva il prolungamento fino al 2026: la curiosa clausola presente nel contratto

Rinnovo Marusic, scatta il prolungamento automatico di un ulteriore anno per il terzino montenegrino. I dettagli

Il futuro di Adam Marusic, il quale ha il contratto in scadenza al prossimo giugno, sembrava ormai lontano dalla Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, però, nell’accordo firmato durante l’ultimo prolungamento dall’agente Kezman e dall’ex direttore sportivo Igli Tare è presente una curiosa clausola.

Infatti, in caso di non retrocessione in Serie B da parte della Lazio scatterà in automatico il rinnovo di Marusic fino al 2026. Risultato che sembra ormai raggiunto, ma è probabile che in primavera le due parti si siederanno nuovamente per discutere di un nuovo accordo.