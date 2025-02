Rinnovo Mandas, il prolungamento tarda ad arrivare e la trattativa si complica: cosa sta succedendo

Rinnovo Mandas, il portiere greco vorrebbe giocare con più continuità ma Baroni e la società danno fiducia a Provedel

Sembrava ormai cosa fatta il rinnovo di Mandas fino al 2029 con adeguamento dell’ingaggio da 180mila euro a poco meno di un milione, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Infatti, come riportato da Il Messaggero, i rapporti tra l’entourage del giocatore e la Lazio non sono più idilliaci.

Il prolungamento non è più cosa certa ed il portiere greco vuole giocare con più continuità (non solo in Europa League), anche viste le ultime prestazioni non eccellenti di Provedel. Per il momento, Baroni e società rinnovano la fiducia all’ex Spezia, ma al termine della stagione bisognerà prendere una decisione.