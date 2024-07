RINNOVO Mandas, una vecchia commissione BLOCCA TUTTO, ma c’è OTTIMISMO

Rinnovo Mandas, i dirigenti della Lazio vorrebbero prolungare il suo contratto: una vecchia commissione blocca tutto, ma c’è ottimismo

Christos Mandas nella scorsa stagione si è conquistato il ruolo di vice Provedel, dimostrando in otto partite di essere un portiere in grado di non far rimpiangere il titolare dei biancocelesti. Per questo motivo la società sta pensando di prolungargli il contratto.

Come riportato dal Messaggero, al momento ci sarebbe però una vecchia commissione che blocca il rinnovo dell’estremo difensore greco, ma in casa Lazio c’è ottimismo: ha ancora tre anni di contratto e c’è tutto il tempo per risolvere questa questione.