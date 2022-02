Rinnovo Luiz Felipe, si accende il derby di Siviglia. L’Inter alla finestra

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio continua a sperare nel rinnovo di Luiz Felipe, ma sul difensore si sarebbe accesso il derby di Siviglia

In casa Lazio continua a tenere banco la situazione relativa al rinnovo di Luiz Felipe. Il difensore è in scadenza a giugno, ma le trattative per non perderlo a zero sono in corso. La Lazio offre circa 1,8 milioni mentre il calciatore vorrebbe una base superiore di almeno 400mila euro.

E così, come riportato da Alfredo Pedullà, per Luiz Felipe si sarebbe acceso il derby di Siviglia. Il Betis, con i bonus, può avvicinarsi ai 2,5 milioni a stagione mentre il Siviglia è pronto a rilanciare. Tiene sotto osservazione la situazione anche l’Inter, che però non riterrebbe l’italo-brasiliano della Lazio e avrebbe raffreddato i rapporto con l’entourage del difensore.