Intorno al rinnovo di Luiz Felipe continua ad esserci ottimismo anche se le pretendenti non mancano. Le ultime

Il rinnovo di Luiz Felipe è uno dei temi caldi in casa Lazio. Secondo Il Corriere dello Sport negli ultimi giorni sono stati fatti passi in avanti ma non si è ancora giunti all’accordo totale tra le parti. Prevale l’ottimismo generale ma ovviamente finché non ci sarà la firma può succedere di tutto.

Il Corriere della Sera riporta – ad esempio – che il Betis Siviglia ha fatto un’offerta consistente al difensore, che potrebbe farlo vacillare. In Italia piace a Juve ed Inter.