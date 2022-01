Rinnovo Luiz Felipe, in arrivo la settimana decisiva

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rinnovo di Luiz Felipe è uno degli argomenti più caldi di casa Lazio. Ma qual è la situazione? Ecco le ultime

Il futuro di Luiz Felipe continua a essere in bilico. La prossima però, come raccontato da Il Corriere dello Sport, potrebbe davvero essere la settimana decisiva.

L’agente del brasiliano infatti dovrebbe sbarcare a Roma per trattare con la Lazio il rinnovo del contratto. Ci sarebbe distanza tra le parti e sarebbero spuntate le prime pretendenti. Valencia e Zenit sarebbero in corsa, ma occhio all’Inter, che, con il giocatore a parametro zero, potrebbe fare un tentativo.