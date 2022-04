Rinnovo Lucas Leiva: il giocatore vorrebbe restare ma il club...

Rinnovo Lucas Leiva: il giocatore brasiliano vorrebbe rimanere alla Lazio ma il club biancoceleste ha idee diverse

Tra i tanti giocatori in scadenza in casa Lazio c’è anche Lucas Leiva, baluardo del club degli ultimi anni. Secondo Repubblica il centrocampista brasiliano vorrebbe restare e proseguire la sua avventura all’ombra del Colosseo almeno per un altro anno.

Di idee diverse è il club, che non ha ancora chiamato il giocatore e che difficilmente gli proporrà un rinnovo.