Rinnovo Insigne, gelo con De Laurentiis. Il chiarimento avverrà ad agosto

Continua il braccio di ferro tra Lorenzo Insigne e il Napoli sul tema rinnovo. Il rapporto con De Laurentiis è ai minimi storici

Sulle pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla del delicato tema rinnovo di Lorenzo Insigne, alcune settimane fa accostato alla Lazio in caso di mancato accordo con il Napoli. Il faccia a faccia è atteso ad agosto, quando il giocatore tornerà dalle vacanza successive alla vittoria all’Europeo, ma i venti che spirano sono di burrasca. Il rapporto con De Laurentiis infatti è gelido, il presidente non ha ritenuto di complimentarsi né privatamente né pubblicamente con il capitano, che di rimando ha ringraziato la città di Napoli, le persone e i luoghi cari, Zeman, ma non la società.

L’esterno azzurro si è convinto che il club partenopeo voglia privarsi di lui, nonostante le telefonate di Spalletti, la cui stima per il numero 24 è viva da tempo.