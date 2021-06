Rinnovo Insigne, contatti con Spalletti. Ma si attenderà la fine dell’Europeo

Rinnovo Insigne, il Napoli non vuole perdere il proprio capitano. Ogni discorso sul prolungamento però, è rinviato alla fine dell’Europeo

Rinnovo si, rinnovo no. In casa Napoli tiene banco la questione Lorenzo Insigne, in scadenza con il club di De Laurentiis nel 2022, che corre il rischio di perdere il capitano a zero il prossimo anno. L’esterno ora è concentrato sull’Europeo, e ogni decisione è stata rinviata alla fine della competizione.

In casa Napoli non intendono privarsi del classe ’91, pilastro della squadra, e ci sarebbero stati dei contatti tra il giocatore e il tecnico Luciano Spalletti. Lo riporta Radiosei.