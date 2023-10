Rinnovo Felipe Anderson, parti sempre più vicine: cosa filtra sulla trattativa

Rinnovo Felipe Anderson, si intravede la fumata bianca in casa Lazio: distanza minima tra domanda e offerta. Le ultime

Se per Zaccagni prosegue lo stallo per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, lo stesso non si può dire per quanto riguarda Felipe Anderson, altro tema caldo del calciomercato Lazio.

Le parti, come riportato dal Corriere dello Sport, sono sempre più vicine dopo gli ultimi contatti. L’esterno brasiliano, che al momento guadagna 2.2, ha chiesto 3.5 milioni bonus inclusi fino al 2027 (o al 2026 con opzione per l’anno successivo). Lotito, che inizialmente con i bonus non superava quota 3 milioni, si è sensibilmente avvicinato. Ballano poche centinaia di migliaia di euro.