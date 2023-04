Rinnovo Felipe Anderson, si lavora all’intesa definitiva: cifre e dettagli

In casa Lazio è sempre aperto il tema legato al rinnovo di Felipe Anderson: si lavora all’intesa definitiva con Lotito

Un tema aperto nel calciomercato Lazio è quello relativo al rinnovo di Felipe Anderson. In scadenza nel 2024, le parti, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, stanno lavorando alacremente per pervenire all’intesa definitiva.

Il brasiliano dovrebbe prolungare fino al 2027 passando dall’attuale ingaggio da 2.5 milioni a 3 più bonus che potrebbero far lievitare la cifra fino a 3.3. Le prossime settimane saranno decisive.