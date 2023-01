Rinnovo Felipe Anderson, c’è ottimismo: firma fino al 2027 vicina

In casa Lazio è aperta la trattativa per il rinnovo del contratto di Felipe Anderson: c’è ottimismo per la firma fino al 2027

In casa Lazio resta viva la trattativa per il rinnovo di Felipe Anderson, attualmente in scadenza a giugno del 2024. Come riferito da Il Messaggero, c’è grande fiducia per l’estensione al 2027 che potrebbe arrivare anche entro la fine dell’attuale mercato di gennaio.

Nel frattempo il brasiliano sarà titolare nella gara di domani contro il Sassuolo, squadra alla quale, sul proprio campo, ha collezionato finora 2 reti e 4 assist. Inoltre Felipe non segna consecutivamente in due partite dal 2015: l’ex Porto vuole sfatare il tabu.