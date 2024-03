Rinnovo Felipe Anderson, il brasiliano chiaro con Lotito: «Resto solo a queste condizioni». CIFRE e DETTAGLI

Rinnovo Felipe Anderson, il brasiliano chiaro con Lotito: per restare alla Lazio vuole quella cifra. Tutti i dettagli

Siamo probabilmente al dentro o fuori del rapporto tra Felipe Anderson e il calciomercato Lazio. Nel corso di questa settimana e prima della gara con la Juve di sabato 30 marzo a Formello andrà infatti in scena l’incontro tra l’entourage del brasiliano, rappresentato dalla sorella agente, e Claudio Lotito per cercare una quadra sul possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Felipe Anderson chiede lo stesso ingaggio che percepiva al West Ham, ovvero 3.5 milioni di euro bonus inclusi, mentre Lotito al momento arriva sì a quella cifra ma partendo da una base fissa inferiore ai 3 milioni e legando il resto del compenso a diversi bonus. Da decidere anche la durata del nuovo contratto, 3 o 4 anni. Sullo sfondo resta la Juve, in pole rispetto ad altre due squadre italiane (Napoli e Milan), che avrebbe messo sul piatto un ingaggio da 4 milioni di euro bonus inclusi e un contratto di 3 anni con opzione per il quarto anno. Sono giorni decisivi.