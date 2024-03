Rinnovo Felipe Anderson, gelo con Lotito: il patron ha preso questa decisione! Addio vicino?

Rinnovo Felipe Anderson, è gelo con Lotito: rinviato l’incontro per il prolungamento. Addio sempre più vicino. Le ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport è calato il gelo tra Felipe Anderson, tema aperto del calciomercato Lazio, e Claudio Lotito in merito al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Alcuni giorni fa era stato fissato l’incontro con la sorella agente del ragazzo per cercare di trovare una quadra ma Lotito, deluso dalla squadra per le modalità che hanno spinto Sarri alle dimissioni, ha congelato qualsiasi discorso fino al termine della stagione. Ad oggi l’addio appare certo con la Juve in pole.