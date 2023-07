Rinnovo-Felipe Anderson, ad Auronzo la sorella-agente per definire il prolungamento. La situazione. Al momento, al giocatore resta un solo anno di contratto con la Lazio

Come riferito da Il Messaggero, non c’ è solo il mercato in entrata nella Lazio da portare avanti insieme al direttore sportivo Angelo Fabiani, Lotito deve risolvere anche la situazione legata al rinnovo di Felipe Anderson, a cui resta un solo anno di contratto con il club capitolino.

Ad Auronzo di Cadore ieri è arrivata anche Juliana, la sorella-manager del giocatore brasiliano, per approfondire il discorso e provare a definire il prolungamento. Si aspettano novità a riguardo.