Rinnovo De Rossi, spuntano i dettagli dell’accordo: la situazione

Rinnovo De Rossi, spuntano i dettagli dell’accordo tra l’attuale tecnico della Roma e i Friedkin: la situazione

Dopo l’annuncio di questa mattina del prossimo rinnovo di De Rossi con la Roma, Sky Sport ha rivelato alcuni altri dettagli sull’accordo col tecnico rivale della Lazio.

La decisione di comunicarlo alla vigilia della sfida di ritorno con il Milan in Europa League è stata una scelta voluto per esprimere la fiducia al tecnico da parte dei Friedkin. Le due parti però, che lavorano su un progetto a lungo termine, non hanno ancora parlato di cifre, che verranno decise nei prossimi giorni.