Rinnovo Cataldi: pronto il prolungamento di contratto per il centrocampista biancoceleste. I dettagli

Non solo Lazzari. In casa Lazio si lavora anche per il prolungamento di contratto di Danilo Cataldi, a cui scade il contratto nel 2024.

Il terzino firmerà fino al 2027, il centrocampista centrale allungherà di un paio di stagioni (probabilmente 2026). Prolungamenti meritati, i più semplici in circolazione per almeno tre motivazioni: entrambi hanno fatto bene; entrambi vogliono restare alla Lazio; entrambi guadagneranno una cifra sotto i due milioni per ogni anno. Lo riporta Gazzetta.it.