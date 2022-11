Rinnovo Cataldi, il sì è sempre più a un passo: i dettagli

Il rinnovo di Danilo Cataldi con la Lazio sembra essere sempre più vicino: previsto un incontro con l’agente

Dopo il primo derby da capitano, per Danilo Cataldi sembra esser arrivato il momento di legarsi ancor di più alla sua Lazio. Infatti il rinnovo pare essere davvero a un passo.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la prossima settimana dovrebbe esserci un incontro con il suo agente Beppe Riso, atteso in quel di Roma. L’idea sarebbe quella di prolungare per cinque anni, visto che il contratto è in scadenza nel 2024. Al momento non si sarebbe parlato di un ritocco dell’ingaggio, oggi di 1,4 milioni. Ma questo matrimonio s’ha da fare.