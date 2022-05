Federico Pastorello, agente di Bernardeschi, ha parlato del possibile rinnovo dell’esterno: le sue ai microfoni de La Repubblica:

«Come Dybala? Non commento situazioni di altri giocatori. Ma non ho mai avuto la percezione che Federico non fosse riconfermato. Magari c’è un gioco delle parti e possono darti la sensazione di non essere così importante nel progetto. Ma con la Juve il dialogo per il rinnovo è aperto. La sua priorità è rimanere. Poi, è normale che debba aprire ad alternative, che ci sono: lui non si immagina in un club che non sia un top club. La Juve lo è, ce ne sono però anche altri. La sua priorità è rimanere».