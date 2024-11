Rinnovo Baroni, la Lazio riflette: la mossa di Lotito per il futuro. L’intenzione sul tecnico è quella

Rinnovo Baroni, in casa Lazio si riflette sul prolungamento di contratto dell’allenatore biancoceleste: la mossa di Lotito per il suo futuro

Come spiega oggi il Corriere dello Sport, non c’è alcuna fretta alla Lazio, ma i biancocelesti riflettono sul possibile futuro di Marco Baroni, il cui contratto attualmente è in scadenza nell’estate del 2026.

Si potrebbe parlare di rinnovo nei prossimi mesi, con l’intenzione di prolungare almeno fino al 2027, per non iniziare la prossima stagione in scadenza. Attuale ingaggio da un milioni, ma eventualmente anche quello verrebbe rivisto verso l’alto.