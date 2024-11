Rinnovi Lazio, il piano di Fabiani e Lotito: quella mossa con la vecchia guardia. Cosa dobbiamo aspettarci ora

Rinnovi Lazio, Fabiani e Lotito hanno un piano preciso per le varie situazioni in casa biancoceleste. Ecco cosa aspettarsi adesso

Come svela Il Messaggero, in casa Lazio si pensa anche ai rinnovi di quei giocatori che hanno fatto parte della vecchia guardia biancoceleste. Tra quelli in scadenza a fine stagione c’è Vecino, tra i pochi che fanno parte del vecchio ciclo insieme a Marusic e Pedro.

Fabiani e Lotito, dal canto loro, hanno intenzione di affrontare l’argomento solo al termine di questa stagione. Che si prolunghi o che ci si dica addio definitivamente, questo lo sapremo soltanto nei prossimi mesi.