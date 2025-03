Rientro Castellanos, spunta un giorno: quando tornerà?

Condividi via email

Rientro Castellanos, spunta un giorno sull’obiettivo dell’attaccante biancoceleste: ecco quando potrebbe tornare a disposizione di Baroni ed in campo

Rientro Castellanos, l’infortunio del Taty della Lazio è stata una doccia congelata per la squadra di Baroni che è stata costretta a fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti. In particolare il centravanti sta svolgendo un campionato di prim’ordine non facendo rimpiangere l’addio ad Immobile nello scorso anno.

Ora, stando a quanto scritto nell’edizione odierna de Il Messaggero il giocatore avrebbe sostenuto nuovi esami, che confermano miglioramenti. L’obiettivo stando alle parole del quotidiano sarebbe quello di rientrare contro il Bodo Glimt o, alla peggio, contro la Roma.

La Lazio quindi si auspica che il rientro dell’argentino sia molto celere in quanto la sua presenza è necessaria per una maggior concretizzazione sottorete. Nel frattempo il classe ’98 salterà le prossime due partite contro Torino e Atalanta, ma con l’obiettivo ben delineato di non farsi attendere molto oltre.