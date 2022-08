Europa League, Buscaglia «Il girone della Lazio non è male. Il Feyenoord...»

Ricky Buscaglia, noto giornalista di DAZN, ha analizzato il girone della Lazio: Feyenoord squadra forte, ma gruppo alla portata

Ospite a DAZN, Ricky Buscaglia ha parlato così dopo il sorteggio dei gironi di Europa League:

«Roma e Lazio possono provare ad alzare l’asticella, perché soprattutto nella fase a gironi tenere i decibel alti sul campo è fattibile. Dopo si farà sul serio. Tutto sommato due forti: Feyenoord per la Lazio e Betis per la Roma. Sono due squadre contro le quali non devi perdere punti per andare oltre novembre. Gironi non così semplici ma per motivi poteva andare anche peggio. Tutto sommato non male».