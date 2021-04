Ricci: «Dobbiamo continuare così anche nella ripresa»

Ricci ha parlato durante l’intervallo di Lazio Spezia. Le sue parole sulla sfida, che al momento vede il risultato fermo sullo 0-0

Il centrocampista dello Spezia Matteo Ricci ha parlato durante l’intervallo della sfida con la Lazio, ferma ancora sullo 0-0. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn «Stiamo facendo molto bene. Cerchiamo di togliergli certezze. Dobbiamo continuare così anche nel secondo tempo e soprattutto rimanere concentrati. Una vittoria per noi sarebbe una bella soddisfazione, anche perché per me è come un derby».