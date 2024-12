Ricci Lazio, l’ex obiettivo verso una big: preparano l’offerta per l’estate. Le ultime

Ricci Lazio, l’ex obiettivo sempre più vicino ad una big di A. Ecco di chi si tratta

Come riferito da Tuttosport, il Milan in estate sicuramente inserirà un nuovo mediano e non è un segreto che Ibrahimovic, Moncada e Furlani abbiamo messo gli occhi soprattutto su Samuele Ricci, del Torino, ex obiettivo anche della Lazio. Ma l’azzurro non si muoverà a gennaio – a meno di sorprese… – e costa molto, sopra i 30 milioni, una cifra che questa proprietà non ha praticamente mai investito.