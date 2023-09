Gol Vlahovic, Trevisani: «Episodio dubbio, però...»

Gol Vlahovic, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha analizzato l’episodio che ha sbloccato Juve-Lazio: le dichiarazioni

Ospite a Pressing, Riccardo Trevisani ha commentato così l’episodio del gol di Vlahovic in Juve-Lazio:

«L’episodio è dubbio. Per me è più dentro. Il gol di Vlahovic arriva al decimo minuto, ma la Juventus ha dominato per 90 minuti dal primo all’ultimo. Di questo nessuno ne parla, ma si continua a parlare di un episodio».