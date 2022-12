Trevisani non ha dubbi: «Mbappe supererà Klose per gol ai Mondiali»

Riccardo Trevisani, noto giornalista, è convinto che Kylian Mbappe supererà l’ex Lazio Miroslav Klose come gol ai Mondiali

Ospite a Kick Off su Twitch, Riccardo Trevisani ha parlato così di Kylian Mbappé:

«Mbappé supererà Klose, Ronaldo e tutti i giocatori del mondo a meno che non si fa male nei prossimi due mondiali. E’ il numero uno al mondo per distacco. Messi ha 35 anni, hanno 12 anni di differenza. Non è più una gara ormai, non c’è partita. Messi è stato molto più forte di tutti fino ad oggi, ma Mbappé tra dieci anni sarà stato anche più forte di Messi».